В России на 40 процентов увеличились продажи виагры: виновата самоизоляция и стресс

11 Апр 2020 2020-04-11T12:41:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Россиянам, соблюдающим режим изоляции, есть что посоветовать нарушителям - не так давно аналитики приводили данные о резком увеличении спроса на презервативы. Но пандемия - это все-таки стресс, этим ученые объясняют другую тенденцию - в России увеличивается спрос на препараты для борьбы с эректильной дисфункцией. Пик спроса пришелся на конец марта, сообщают "Известия", по сравнению с показателями прошлого года увеличение числа продаж на 40 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU