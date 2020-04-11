2020-04-11T12:41:17+03:00
Общество

В России на 40 процентов увеличились продажи виагры: виновата самоизоляция и стресс

Пик покупательского спроса пришелся на конец марта
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянам, соблюдающим режим изоляции, есть что посоветовать нарушителям - не так давно аналитики приводили данные о резком увеличении спроса на презервативы. Но пандемия - это все-таки стресс, этим ученые объясняют другую тенденцию - в России увеличивается спрос на препараты для борьбы с эректильной дисфункцией. Пик спроса пришелся на конец марта, сообщают "Известия", по сравнению с показателями прошлого года увеличение числа продаж на 40 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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