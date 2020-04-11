2020-04-11T14:59:02+03:00
Общество

В Москве такси продолжит помогать врачам добираться до пациентов даже в условиях пропускного режима

В компании Яндекс помогли организовать пункты дезинфекции автомобилей партнеров-перевозчиков в Москве и регионах
Юлия САЛЬНИКОВА
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В компании продолжат социальный проектВ компании продолжат социальный проект
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Несмотря на введенный в Москве и Московской области пропускной режим, сервисы «Яндекс» продолжат работу. Речь идет о работе такси и доставке еды. Эти две услуги на фоне распространения коронавируса оказались не просто востребованы, но и важны для поддержания инфраструктуры города. Жителей просят соблюдать режим изоляции, но если есть острая необходимость куда-либо добраться, то такси считается наиболее безопасным средством передвижения – нет большой концентрации людей как в метро или автобусе.

Кроме того таксисты «Яндекс» участвуют в социальном проекте – они помогают совершенно бесплатно врачам добираться до пациентов. С ростом числа новых случаев заражения в Москве (заболевших уже почти 9 тысяч) медики работают в «авральном режиме».

- Таксисты сейчас активно помогают врачам быстро приезжать на помощь пациентам, а магазинам — доставлять продукты и товары первой необходимости. Курьеры продолжат приносить еду и продукты всем, кто остается дома. Мы обсуждаем детали выдачи пропусков для курьеров и кладовщиков с Оперативным штабом, - сообщили в компании «Яндекс».

Специальный пропуск водителям при наличии разрешения на таксомоторную деятельность не требуется.

Особое внимание при этом уделяют безопасности поездок: в автомобилях проводят дезинфекцию, водителям выдают маски и антисептики. Средства защиты выдают и курьерам. Кроме того, ежедневно у них проверяют температуру, как и у сборщиков заказов Яндекс.Лавки. Ее отмечают в специальном информационном листке, который прикрепляется к заказу

- Мы помогли организовать пункты дезинфекции автомобилей партнеров-перевозчиков в Москве и регионах,- сообщили в компании.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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