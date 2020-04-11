2020-04-11T15:34:55+03:00
Политика

В Кремле считают, что о потеплении в отношениях между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится

Пресс-секретарь презента Дмитрий Песков считает, что на рабочем уровше США "господствует русофобия"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В США господствует русофобия, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В связи с непростой экономической ситуацией в мире, коронавирусом и падением ценами на нефть, переговоры лидера России и США стали происходить чаще. Перед странами стояла задача стабилизировать цена на сырье. Итогом стали новые переговоры ОПЕК и решение о сокращении добычи.

- Ни о каком потеплении между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится, на рабочем уровне в США господствует русофобия ,- сказал Дмитрий Песков.

Он обозначил позицию президента Владимира Путина, который считает, что в нынешней ситуации "США должны отказаться от нелепых стереотипов".

- Россия и США должны помогать друг другу,- сказал представитель Кремля.

В тоже время Песков сообщил, что два президента "способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог", передает слова представителя Кремля ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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