Песков о здоровье Путина: "Отменное, это видно по рабочему графику"

11 Апр 2020 2020-04-11T15:39:10+03:00

Пресс-секретарь президента рассказал о том, как чувствует себя глава государства

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о здоровье Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил во время передачи "Большая игра" на Первом канале.

- Отменное,- сказал Дмитрий Песков. - Вы видите это по рабочему графику.

Он добавил, что хотя все совещания глава государства проводит дистанционно в связи с пандемией коронавиурса, но при этом число переговоров в режиме видеоконференции только увеличилось.

- Работать приходится более интенсивно, - добавил Песков.

Президент Владимир Путин уже несколько раз обращался к россиянам в связи с коронавирусом. Он попросил соблюдать режим изоляции, объявил апрель нерабочим месяцем для сдерживания распространения вируса и пообещал поддержку бизнесу.

В субботу 11 апреля список наиболее пострадавших от пандемии сфер экономики увеличился - премьер Михаил Мишустин добавил в перечень стоматологию и кинематографию.

ИСТОЧНИК KP.RU