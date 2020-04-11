Песков о здоровье Путина: "Отменное, это видно по рабочему графику"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о здоровье Владимира Путина. Об этом представитель Кремля заявил во время передачи "Большая игра" на Первом канале.
- Отменное,- сказал Дмитрий Песков. - Вы видите это по рабочему графику.
Он добавил, что хотя все совещания глава государства проводит дистанционно в связи с пандемией коронавиурса, но при этом число переговоров в режиме видеоконференции только увеличилось.
- Работать приходится более интенсивно, - добавил Песков.
Президент Владимир Путин уже несколько раз обращался к россиянам в связи с коронавирусом. Он попросил соблюдать режим изоляции, объявил апрель нерабочим месяцем для сдерживания распространения вируса и пообещал поддержку бизнесу.
В субботу 11 апреля список наиболее пострадавших от пандемии сфер экономики увеличился - премьер Михаил Мишустин добавил в перечень стоматологию и кинематографию.
ИСТОЧНИК KP.RU