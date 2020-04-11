2020-04-11T15:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае лечение каждого пациента от коронавируса обходится в $3 - $142 тысячи

Более 1 миллиона юаней стоило выздоровление тех, кто находился в особо критическом состоянии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лечение пациента с коронавирусом в КНР обходится в $3-21 тысячЛечение пациента с коронавирусом в КНР обходится в $3-21 тысячФото: REUTERS
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Лечение каждого пациента с коронавирусом обходится властям Китая в как минимум 21,5 тысячу юаней (около трёх тысяч долларов). Лечение тяжелобольных пациентов стоило порядка 150 тысяч юаней (более 21 тысячи долларов), сообщил представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюня.

Он также добавил, что лечение самых критических случаев заражения коронавирусом обходилось в более одного миллиона юаней, что равняется 142 тысячам долларов, передаёт ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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