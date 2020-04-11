В Китае лечение каждого пациента от коронавируса обходится в $3 - $142 тысячи

11 Апр 2020 2020-04-11T15:23:37+03:00

Лечение пациента с коронавирусом в КНР обходится в $3-21 тысяч Фото: REUTERS

Более 1 миллиона юаней стоило выздоровление тех, кто находился в особо критическом состоянии

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Лечение каждого пациента с коронавирусом обходится властям Китая в как минимум 21,5 тысячу юаней (около трёх тысяч долларов). Лечение тяжелобольных пациентов стоило порядка 150 тысяч юаней (более 21 тысячи долларов), сообщил представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюня.

Он также добавил, что лечение самых критических случаев заражения коронавирусом обходилось в более одного миллиона юаней, что равняется 142 тысячам долларов, передаёт ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU