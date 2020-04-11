2020-04-11T15:46:56+03:00
Общество

Интервью главврача Коммунарки Проценко было удалено с YouTube как недопустимый материал, а вскоре восстановлено без объяснения причин

Ролик с тремя миллионами просмотров снова появился на хостинге после того, как на это обратили внимание СМИ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Интервью Дениса Проценко под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы», проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Антоном Красовским было удалено с YouTube и восстановлено без объяснения причинИнтервью Дениса Проценко под названием «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы», проведённое в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Антоном Красовским было удалено с YouTube и восстановлено без объяснения причин
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Видео с интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому YouTube удалил с официального канала RT, пометив его "недопустимый" материал.

- Мы проверили ролик и удалили его, так как он не соответствует нашим правилам, - сказано в сообщении YouTube, скриншот которого опубликовал у себя в социальной сети Антон Красовский днём 11 апреля.

В сообщении также указывалось, что из-за пандемии коронавируса были изменены некоторые правила для публикации контента.

Спустя два с половиной часа журналист, автор документального сериала "Эпидемия", в рамках которого было опубликовано интервью, сообщил, что видеохостинг восстановил ролик также не объяснив причину своих действий.

Напомним, серию под названием "Все ответы про коронавирус - от главврача спецбольницы" опубликовали 20 марта. Вскоре выпуск набрал более трёх миллионов просмотров и попал в тренды русскоязычного YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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