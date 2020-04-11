Песков рассказал о прогнозах по распространению коронавируса в России
В Кремле отметили, что сроки наступления пика заболеваемости будут ясны через две недели
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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, что в течение двух ближайших недель станет ясно на какой стадии распространения коронавируса находится страна.
- Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся, - сообщил он в эфире Первого канала.
ИСТОЧНИК KP.RU