Песков рассказал о прогнозах по распространению коронавируса в России

11 Апр 2020 2020-04-11T15:56:09+03:00

В Кремле отметили, что сроки наступления пика заболеваемости будут ясны через две недели

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Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, что в течение двух ближайших недель станет ясно на какой стадии распространения коронавируса находится страна.

- Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся, - сообщил он в эфире Первого канала.

ИСТОЧНИК KP.RU