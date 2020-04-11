2020-04-11T15:56:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков рассказал о прогнозах по распространению коронавируса в России

В Кремле отметили, что сроки наступления пика заболеваемости будут ясны через две недели
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков рассказал, что в течение двух ближайших недель станет ясно на какой стадии распространения коронавируса находится страна.

- Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся, - сообщил он в эфире Первого канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доктор Мясников рассказал про "русское чудо", о котором все молчат
Страны Шенгена могут оставить свои границы закрытыми как минимум до осени
Часть сфер бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца
Песков рассказал о прогнозах по распространению коронавируса в России
Интервью главврача Коммунарки Проценко было удалено с YouTube как недопустимый материал, а вскоре восстановлено без объяснения причин
В Китае лечение каждого пациента от коронавируса обходится в $3 - $142 тысячи
Песков о здоровье Путина: "Отменное, это видно по рабочему графику"
Песков сообщил о планах Кремля по проведению парада Победы
В Кремле считают, что о потеплении в отношениях между Вашингтоном и Москвой говорить не приходится
В Москве такси продолжит помогать врачам добираться до пациентов даже в условиях пропускного режима