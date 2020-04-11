Министерство культуры совместно со СМИ запустили серию концертов, посвящённых врачам

11 Апр 2020 2020-04-11T17:21:40+03:00

В течение месяца артисты будут исполнять свои хиты в благодарность медработникам, а ведущие связываться с докторами и рассказывать истории медиков со всей России

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Министерством культуры России организовало всероссийскую акцию в поддержку всех врачей, которые помогают бороться с коронавирусом - серию концертов "Золотой микрофон", которые пройдут в большой мультимедийной студии с поддержкой телеканала НТВ и Русского Радио.

В пресс-службе отметили, что в период, когда на медработников легла небывалая нагрузка, поблагодарить их и поддержать музыкой - не только долг, но и честь для российских артистов.

В течение целого месяца организаторы будут изучать и освещать истории жизни врачей со всей России, а также дарить им любимую музыку.

- Лучшее, чем мы можем помочь сегодня медицинским работникам, - это беречь своё здоровье и по мере возможностей поддерживать их морально, - отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Она также поблагодарила всех присоединившихся к проекту музыкантов и назвала врачей "героями нашего времени, которые находятся на переднем рубеже борьбы с вирусом и заслуживают безграничного уважения".

В первом концерте выступила певица Валерия, начав его с песни "Небеса".

- Спасибо вам за то, что вы делаете! Сегодня наш концерт мы посвящаем вам, дорогие наши герои. Вы находитесь на передовой в борьбе с этим вирусом. Знаю, что вы работаете день и ночь, без устали. Нагрузка на вас невероятная. Спасибо вам большое за ваш труд и ваш героизм!, - обратилась ко всем медработникам певица, а после посвятила всем женщинам медикам, которые оставили свои семьи ради спасения пациентов, композицию "Сильные женщины".

Также ведущий Дмитрий Оленин во время концерта связался с врачами НИИ Скорой помощи имени Склифасовского. Они поблагодарили за проект и попросили слушателей поберечь себя и оставаться дома.

Концерт транслировали в соцсетях, его посмотрели более 2 миллионов человек в 12 странах.

25 апреля пройдёт большой музыкальный марафон, в котором артисты российской эстрады исполнят свои хиты в честь врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU