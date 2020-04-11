2020-04-11T18:19:57+03:00
Экономика

Компании, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом, получат поддержку

Правительство предложило снизить налоги для компаний, закупающих средства защиты и оборудование для лечения COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство предложило снизить налоги на прибыль предприятий, закупающих средства защиты и диагностики коронавирусаПравительство предложило снизить налоги на прибыль предприятий, закупающих средства защиты и диагностики коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Росии внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым будет снижен налог на прибыль для тех организаций, которые закупают средства защиты и оборудование для лечения и диагностики коронавируса.

Такая мера должна помочь снизить издержки, вызванные распространением коронавируса и простимулировать обеспечение населения всем необходимым для профилактики заражения.

Сайт kp.ru также сообщал, что правительство освободит часть предпринимателей от уплаты аренды федерального имущества на апрель, май и июнь. Такая мера коснётся предприятий в сфере авиаперевозок и автоперевозок, досуга и культуры, спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг и дополнительного образования.

Также на сайте сообщалось, что правительство расширило перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Компании смогут рассчитывать на полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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