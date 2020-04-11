2020-04-11T19:24:42+03:00
Экономика

В "Лукойле" ожидают установление цен на нефть в $30-40 после сделки ОПЕК+

В результате договора Россия будет ежедневно получать $70-80 млн дополнительного дохода
Ася КУЗНЕЦОВА
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- Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины, - заявил Леонид Федун- Если бы сделки не было, через 30-40 дней мы все равно начали останавливать скважины, - заявил Леонид ФедунФото: REUTERS
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Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун считает, что если бы страны ОПЕК+ не договорились о сокращении нефтедобычи, то через месяц нефтяные компании начали бы останавливать скважины, а цены на нефть упали бы $15-20 за баррель. Благодаря состоявшейся сделке цены на нефть останутся в пределах $30-40.

Он также заявил, что в результате заключённого договора Россия получит дополнительный доход около $70-80 миллионов в день. Кроме того, сделка помогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, агрессивно демпингующей мировой рынок, продавая Европе нефть с дисконтом в $10 на каждый баррель.

- Фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей, забивая хранилища, - сообщил Федун в интервью РБК.

Цены на нефть постепенно дойдут до $40 за баррель во второй половине года, а к балансу рынок придёт не раньше конца 2022 года, считает Леонид Федун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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