Спецпропуска для поездки на личном автомобиле в период самоизоляции в Москве и Подмосковье: как оформить и кому необходимы

11 Апр 2020 2020-04-11T20:57:45+03:00

Рассказываем, как получить спецпропуска для поездки на личном автомобиле в период самоизоляции в Москве и Подмосковье

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МОСКВА. Оформление цифровых пропусков начнется в понедельник 13 апреля. Действовать они начнут в ближайшую среду. Речь ПОКА идет о водителях авто. Пешеходы обязаны соблюдать режим самоизоляции самостоятельно без документов (исключения - поход в магазин, в аптеку, к дворовой мусорке и выгул собаки).

- Пропускная система носит заявительный характер, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. - Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.

Заказывать пропуск нужно будет на портале правительства Москвы мos.ru (для пенсионеров отрегулируют оформление по телефонной горячей линии, а также с помощью смс).

Пропуск, напоминаем, будет электронным. Это специальный код из цифр и букв, первые 4 знака которого будут означать дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.

Получать пропуск придется всем на любом виде личного и общественного транспорта.

Полный текст указа читайте здесь.

ПОДМОСКОВЬЕ. Систему запустят также в среду, но оформить электронный пропуск можно будет уже с понедельника. Его необходимо получить всем, кто пользуется транспортом (машина, мотоцикл, автобус, троллейбус, электричка).

Для оформления пропуска нужно заполнить на портале uslugi.mosreg.ru соответствующую форму, в том числе указав ИНН компании или организации, где вы работаете (его вы можете взять у своего начальника или найти в интернете). Если вы едете на машине - также указываете номер машины.

Для пешеходов в Подмосковье пропуск также пока не нужен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772543" frameborder="0"></iframe> Центр столицы на 13-й день самоизоляции остается пустым.

ИСТОЧНИК KP.RU