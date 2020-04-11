В Армении мужчина около здания парламента зашил себе рот

11 Апр 2020 2020-04-11T21:10:53+03:00

Мужчина зашил себе рот перед зданием армянского парламента в Ереване Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К такому поступку его подтолкнули семейные и социальные проблемы

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В Ереване мужчина из-за семейных и социальных проблем зашил себе рот, сидя в машине около здания парламента. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В 16:52 по мск соответствующее сообщение поступило на пульт дежурного национального центра кризисного управления, и на место были направлены сотрудники МЧС, а также психолог.

- Выяснилось, что в припаркованном у здания Национального собрании (парламента) автомобиле Opel гражданин Мигран М., 1991 года рождения, зашил себе часть губ, обосновав свой поступок семейными и социальными проблемами. На месте ему была оказана психологическая помощь, - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МЧС Армении.

Там также отмечается, что мужчину доставили в отделение полиции, ему также предлагали медицинскую помощь, от которой отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU