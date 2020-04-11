Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Передвижение по Москве в период пандемии коронавируса требует особого контроля. В субботу, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице цифровых пропусков. Они потребуются всем жителям, не зависимо от наличия прописки, но пока только в том случае, если они планируют передвигаться по городу на транспорте. Личном или общественном – не важно. Для владельцев мотоциклов и скутеров тоже нет исключений.
- Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Итак, цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции нужен. Как же его оформить? Оформить пропуск можно будет на сайте правительства Москвы mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77. Для этого нужно указать госномер мотоцикла или скутера и цель поездки.
Цифровые пропуска начнут действовать со среды, 15 апреля. А их оформление будет доступно уже с понедельника, 13 апреля.
Напомним, режим всеобщей самоизоляции будет действовать в Москве как минимум до 30 апреля. Выходить из дома можно только в исключительных случаях. Такие меры должны остановить распространение в столицы России коронавирусной инфекции.
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Текст указа Собянина можете прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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