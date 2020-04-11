2020-04-11T21:51:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска для поездки на общественном транспорте в период самоизоляции в Москве и Подмосковье: как оформить и кому необходимы

Объясняем, как получить спецпропуска для поездки на общественном транспорте в период самоизоляции
Павел КЛОКОВ
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Оформить спецпропуска нужно будет всем, кто пользуется общественным транспортомОформить спецпропуска нужно будет всем, кто пользуется общественным транспортомФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице и области идут на жесткие ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. Пропускной режим заработает с 15 апреля - с будущей среды.

Оформить спецпропуска нужно будет всем, кто пользуется общественным транспортом (маршрутки, автобусы, трамваи, метро, троллейбусы, электрички). И сделать это можно, начиная с понедельника - 13 апреля.

Для этого нужно в Подмосковье зайти на портал uslugi.mosreg.ru и заполнить соответствующую форму (в том числе указав ИНН компании или организации, в которой вы работаете).

В Москве система будет носить также заявительный характер. Надо будет заказать пропуск на портале правительства Москвы мos.ru.

Напомним, что для пешеходов ни в Подмосковье, ни в Москве пропуск пока не нужен. Однако это не означает, что можно свободно гулять. Ограничения в связи с распространением коронавируса продолжают действовать. Исключения - поход в ближайший магазин или аптеку, выгул собаки и выбрасывание мусора в дворовый контейнер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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