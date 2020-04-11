Илон Маск назвал российских инженеров талантливыми и порекомендовал им заняться многоразовыми ракетами

11 Апр 2020 2020-04-11T22:18:01+03:00

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что Роскосмос не нуждается в его советах

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Основатель американской компании по производству космической техники Space X Илон Маск написал в своём Twitter, что российские инженеры очень талантливы, однако он считает, что им следует заниматься созданием многоразовых ракет.

- В России есть очень талантливые специалисты, но им стоит обратить внимание на вопрос повторного использования как на цель, иначе успех невозможен.

Ранее сайт kp.ru сообщал о снижении на 30% цен на российские космические запуски в ответ на демпинг Илона Маска.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также отметил, что доля Российской Федерации на мировом рынке запусков космических ракет среднего и тяжелого классов по итогам минувшего года значительно выросла.

После этого Маск написал в твиттере, что проблема Роскосмоса заключается в том, что, в отличии от SpaceX, у них нет ракет "многоразового использования". В ответ Дмитрий Рогозин написал, что "в указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается".

ИСТОЧНИК KP.RU