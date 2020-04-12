2020-04-11T23:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 120 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 12 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 120 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 13584 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1667 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1045 пациентов.

Как писал сайт kp.ru, наибольшее число новых случаев заражения – в Москве (1030 человек), 152 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 80 – в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сообщалось, что в борьбе с коронавирусом в России задействуют беспилотники, первые испытания пройдут на аэродроме Орловка в Тверской области. С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) можно будет решать сразу несколько задач. Например, доставлять грузы, а также проводить дезинфекцию отдельных объектов и улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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