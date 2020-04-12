Число выздоровевших от коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 1045 человек
Число выздоровевших от коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 1045 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 13584 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1667 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.
Наибольшее число новых случаев заражения в Москве (1030 человек), 152 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 80 – в Санкт-Петербурге.
Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, Китай отправил в Россию бригаду медиков, в ее составе десять экспертов в области лабораторных исследований и профилактики инфекционных и респираторных заболеваний, а также специалисты по китайской традиционной медицине. Рейс доставил также необходимые медицинские изделия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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