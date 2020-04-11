2020-04-11T23:24:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в США превысило 20 тысяч человек

На сегодняшний день число заразившихся коронавирусом в США возросло до 519, 5 тысячи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусаСША находятся на первом месте в мире по распространению коронавирусаФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса в США, по данным на 11 апреля, превысило 20 тысяч и составило 20071, всего же в Соединенных Штатах с начала пандемии COVID-19 зафиксировано 519453 инфицированных. Такие цифры привел в субботу Университет Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе информации, поступающей от федеральных и местных властей.

Между тем, по данным сайта worldometers.info, на сегодняшний день в Штатах зафиксировано 525559 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки американские медики выявили 22683 новых случая заражения и 1557 новых летальных исходов. Всего же в США от вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа и других осложнений COVID-19 скончались 20304 больных.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла бы два миллиона человек, если бы вашингтонская администрация в борьбе с распространением заболевания последовала примеру Швеции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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