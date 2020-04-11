Коронавирус в Германии: число случаев заражения превысило 120 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Германии с начала пандемии COVID-19 к вечеру субботы, 11 апреля, возросло до 121 324, от вызываемых этой инфекцией пандемии нового типа и других осложнений в стране скончались умерли 2678 человек.
Об этом со ссылкой на информацию, поступившую из федеральных земель ФРГ, сообщает агентство DPA. По его данным, за сутки число инфицированных в Германии увеличилось на четыре процента: немецкие медики за минувший день выявили 4717 новых случаев заражения, умерли 207 больных. Выздоровели и выписались из больниц в общей сложности около 57400 пациентов.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией Германия занимает четвертое место в мире. Однако, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, жесткие карантинные меры показали эффективный результат, и резкий рост числа зараженных COVID-19 постепенно идет на спад.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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