Елизавета II: Коронавирус не отменит празднование Пасхи
Королева Великобритании Елизавета II в преддверии главного христианского праздника Светлое Христово Воскресение, которое в этом году отмечается 19 апреля, обратилась к британцам. Она отметила, что Пасха в этом году «для многих из нас» будет не такой, как всегда, но пандемия коронавируса COVID-19 не сможет отменить сам праздник.
По словам британской королевы, находясь «разрозненными» в условиях самоизоляции, граждане Соединенного Королевства заботятся о безопасности друг друга, однако «празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нам нужна как никогда».
«Мы знаем, что коронавирус не победит нас». – приводит слова Елизаветы II ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, по числу случаев заражения коронавирусом Великобритания занимает седьмое место в мире, в стране введены строгие карантинные меры. Ранее сообщалось, что заболел британский премьер Борис Джонсон, после нескольких дней в реанимации его уже перевели в обычную палату.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
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ИСТОЧНИК KP.RU
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