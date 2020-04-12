Елизавета II: Коронавирус не отменит празднование Пасхи

12 Апр 2020 2020-04-12T00:40:46+03:00

Королева Великобритании Елизавета II еще в марте переехала из Лондона в загородную резиденцию - Виндзорский замок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В обращении к подданным, королева подчеркнула, что COVID-19 не победит британцев

Изменить размер текста: A A

Королева Великобритании Елизавета II в преддверии главного христианского праздника Светлое Христово Воскресение, которое в этом году отмечается 19 апреля, обратилась к британцам. Она отметила, что Пасха в этом году «для многих из нас» будет не такой, как всегда, но пандемия коронавируса COVID-19 не сможет отменить сам праздник.

По словам британской королевы, находясь «разрозненными» в условиях самоизоляции, граждане Соединенного Королевства заботятся о безопасности друг друга, однако «празднование Пасхи не отменено, на самом деле Пасха нам нужна как никогда».

«Мы знаем, что коронавирус не победит нас». – приводит слова Елизаветы II ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по числу случаев заражения коронавирусом Великобритания занимает седьмое место в мире, в стране введены строгие карантинные меры. Ранее сообщалось, что заболел британский премьер Борис Джонсон, после нескольких дней в реанимации его уже перевели в обычную палату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU