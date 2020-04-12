2020-04-12T01:08:11+03:00
Общество

Умер кинокритик Александр Тимофеевский – сын автора песни «Пусть бегут неуклюже»

Причины смерти кинокритика Александра Тимофеевского пока не называются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Умер кинокритик и литератор Александр ТимофеевскийУмер кинокритик и литератор Александр ТимофеевскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Умер кинокритик и литератор Александр Тимофеевский – сын автора песни «Пусть бегут неуклюже». Он скончался вечером в субботу, 11 апреля, на 62-м году жизни, об этом сообщила на своей странице в Facebook писательница Татьяна Толстая.

«Друзья. Случилось ужасное. Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер. Только что. Господи! Возьми его к себе, прижми к сердцу, утешь, утри слезы! А мои уж не утрешь», - написала она в соцсети пару часов назад.

Причины смерти сына автора знаменитой песенки крокодила Гены из любимого миллионами россиян мультфильма про Чебурашку пока не называются.

СПРАВКА «КП»

Литератор и кинокритик Александр Александрович Тимофеевский родился в Москве 14 августа 1958 года, он был единственным сыном советского и российского писателя, поэта, сценариста и редактора Александра Павловича Тимофеевского, а также правнуком профессора медицины Павла Тимофеевского.

После окончания киноведческого факульта ВГИКа Тимофеевский-младший работал в газете «Московские новости» и журнале «Столица», он стал одним из создателей издания «Русский телеграф», был шеф-редактором в общественно-политическом и литературном журнале «Русская жизнь». В последние годы жизни публиковал свои работы, в частности, – отзывы на фильмы и телесериалы в Интернете.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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