В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию. Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно обработают дезинфицирующими препаратами все дороги и тротуары в столице, а также парковки, дворы и межквартальные проезды.
Отмечается, что дезинфекторы будут уделять особое внимание обработке лечебно-профилактических учреждений и прилегающим к ним территорий, входов на станции метро и пространств перед ними, а также остановок общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов, общественных туалетов и станций подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU
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