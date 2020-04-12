2020-04-12T02:06:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках борьбы с коронавирусом обработают все дороги, тротуары и парковки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Специалисты комплекса городского хозяйства обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проездыСпециалисты комплекса городского хозяйства обработают дезинфицирующими препаратами дороги, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проездыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию. Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно обработают дезинфицирующими препаратами все дороги и тротуары в столице, а также парковки, дворы и межквартальные проезды.

Отмечается, что дезинфекторы будут уделять особое внимание обработке лечебно-профилактических учреждений и прилегающим к ним территорий, входов на станции метро и пространств перед ними, а также остановок общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов, общественных туалетов и станций подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию
Вирусолог предупредил, что после отмены карантина может возникнуть новая эпидемия коронавируса
Число выздоровевших от коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 1045 человек
Умер кинокритик Александр Тимофеевский – сын автора песни «Пусть бегут неуклюже»
Елизавета II: Коронавирус не отменит празднование Пасхи
Число умерших из-за коронавируса в России на 12 апреля 2020 года составило 120 человек
Число заболевших коронавирусом в России на 12 апреля 2020 увеличилось до 13 584
Коронавирус в Германии: число случаев заражения превысило 120 тысяч
В МИД России прокомментировали указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 20 тысяч человек
Спецпропуска для поездки на велосипеде в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы
В ВОЗ сообщили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона
Захарова рассказала, как написала песню для Фадеева и Валерии
Подозревают инсульт: Татьяна Буланова экстренно госпитализирована
Илон Маск назвал российских инженеров талантливыми и порекомендовал им заняться многоразовыми ракетами
Спецпропуска для поездки на такси в Москве в период самоизоляции: Водителей обязали проверять QR-коды у пассажиров
Космонавт Елена Серова рассказала, почему в России мало женщин-космонавтов и о революционном решении Шойгу
Спецпропуска для поездки на общественном транспорте в период самоизоляции в Москве и Подмосковье: как оформить и кому необходимы
Цифровой пропуск для мотоцикла в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходим
Цифровые пропуска для таксистов в Москве в период самоизоляции: как оформить и кому необходимы
В Армении мужчина около здания парламента зашил себе рот
Как выглядит цифровой пропуск в Москве для передвижения в период самоизоляции
Кому не нужны цифровые пропуска в Москве в период самоизоляции
Дональд Трамп слишком полюбил ежедневные брифинги по коронавирусу
Спецпропуска для поездки на личном автомобиле в период самоизоляции в Москве и Подмосковье: как оформить и кому необходимы