В Москве 12 апреля снова проведут масштабную дезинфекцию

12 Апр 2020 2020-04-12T02:06:18+03:00

Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках борьбы с коронавирусом обработают все дороги, тротуары и парковки

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Чтобы снизить угрозу распространения коронавируса COVID-19, в Москве в воскресенье, 12 апреля, проведут очередную масштабную дезинфекцию. Специалисты комплекса городского хозяйства тщательно обработают дезинфицирующими препаратами все дороги и тротуары в столице, а также парковки, дворы и межквартальные проезды.

Отмечается, что дезинфекторы будут уделять особое внимание обработке лечебно-профилактических учреждений и прилегающим к ним территорий, входов на станции метро и пространств перед ними, а также остановок общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов, общественных туалетов и станций подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU