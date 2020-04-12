2020-04-12T02:33:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Храмы Москвы и Подмосковья проведу пасхальные богослужения без прихожан

Такое предписание из-за коронавируса получило управление Московской патриархии
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Вид на храм Василия Блаженного через решеткуВид на храм Василия Блаженного через решеткуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 среди верующих, желающих отметить главный христианский праздник. Светлое Христово Воскресение, который в этом году будет отмечаться 19 апреля, все пасхальные богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) будут проходить без прихожан.

Такое предписание в субботу, 11 апреля, получило управление Московской патриархии. Главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева потребовала с 13 по 9 апреля временно приостановить посещение гражданами церквей и прилегающим к ним территорий. Исключение составляют только священники, служители храмов и волонтеры, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений», передает РИА Новости.

Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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