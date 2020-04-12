Храмы Москвы и Подмосковья проведу пасхальные богослужения без прихожан

12 Апр 2020 2020-04-12T02:33:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 среди верующих, желающих отметить главный христианский праздник. Светлое Христово Воскресение, который в этом году будет отмечаться 19 апреля, все пасхальные богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) будут проходить без прихожан.

Такое предписание в субботу, 11 апреля, получило управление Московской патриархии. Главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева потребовала с 13 по 9 апреля временно приостановить посещение гражданами церквей и прилегающим к ним территорий. Исключение составляют только священники, служители храмов и волонтеры, «присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений», передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772447" frameborder="0"></iframe> Главная площадь Москвы опустела из-за пандемии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU