Москвичи, у которых нет мобильных и доступа в интернет, получат пропуск по стационарному телефону

12 Апр 2020 2020-04-12T03:27:30+03:00

Для этого нужно просто позвонить, сообщить свои данные и цель поездок

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Жители Москвы, у которых по каким-то причинам нет мобильных телефонов и доступа в Интернет, смогут получить свой номер специального электронного пропуска для поездок по городу по обычному стационарному телефону.

Для этого москвичам нужно позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77, сообщить свои данные и цель поездок, оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо просто записать на бумагу, рассказал ТАСС министр правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил, что потом при необходимости полученный по стационарному телефону и записанный номер нужно будет продиктовать или показать полицейскому.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU