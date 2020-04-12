Москвичи, у которых нет мобильных и доступа в интернет, получат пропуск по стационарному телефону
Жители Москвы, у которых по каким-то причинам нет мобильных телефонов и доступа в Интернет, смогут получить свой номер специального электронного пропуска для поездок по городу по обычному стационарному телефону.
Для этого москвичам нужно позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77, сообщить свои данные и цель поездок, оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо просто записать на бумагу, рассказал ТАСС министр правительства столицы, руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он добавил, что потом при необходимости полученный по стационарному телефону и записанный номер нужно будет продиктовать или показать полицейскому.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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