Вирусолог согласился с ранее названными сроками окончания вспышки коронавируса в России

12 Апр 2020 2020-04-12T03:19:04+03:00

При самом оптимистичном сценарии развития событий распространение инфекции пойдет на спад уже в июне

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Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев совершенно согласен с мнением своего коллеги – советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева, который назвал примерные сроки окончания вспышки коронавируса в России.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», - сказал доктор медицинских наук в беседе с Nation News.

Вирусолог отметил, что вряд ли пик заболевания придется на середину апреля, добавив, что согласен с прогнозом Малеева: «Июнь, не раньше».

Как писал сайт kp.ru, ранее академик РАН сказал, что при самом оптимистичном сценарии развития событий вспышка коронавируса в нашей стране может закончиться в уже в июне, если россияне будут строго соблюдать режим самоизоляции и серьезно отнесутся к предупреждениям специалистов. Малеев отметил, что говорить о полной победе над коронавиусом можно будет только после создания вакцины, и когда медики сделают прививки населению, однако остается риск повторной волны заболеваемости.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в этот период ввели специальные цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU