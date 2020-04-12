Вирусолог согласился с ранее названными сроками окончания вспышки коронавируса в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев совершенно согласен с мнением своего коллеги – советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева, который назвал примерные сроки окончания вспышки коронавируса в России.
«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня», - сказал доктор медицинских наук в беседе с Nation News.
Вирусолог отметил, что вряд ли пик заболевания придется на середину апреля, добавив, что согласен с прогнозом Малеева: «Июнь, не раньше».
Как писал сайт kp.ru, ранее академик РАН сказал, что при самом оптимистичном сценарии развития событий вспышка коронавируса в нашей стране может закончиться в уже в июне, если россияне будут строго соблюдать режим самоизоляции и серьезно отнесутся к предупреждениям специалистов. Малеев отметил, что говорить о полной победе над коронавиусом можно будет только после создания вакцины, и когда медики сделают прививки населению, однако остается риск повторной волны заболеваемости.
Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в этот период ввели специальные цифровые пропуска.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как не заразиться коронавирусом: все главные правила
Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»