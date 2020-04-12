2020-04-12T03:35:45+03:00
В мире

КНДР планирует ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

По мнению руководства Северной Кореи, эпидемиологическая ситуация в стране остается весьма стабильной
Антон ФОКИН
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На заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи была принята совместная резолюция, которая предписывает введение более жестких мер по борьбе с коронавирусом для защиты жизни и безопасности граждан страны. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ЦТАК сообщили, что распространение вируса создало препятствия для развития экономики КНДР, но, несмотря на это, "эпидемиологическая ситуация в стране остается весьма стабильной благодаря жесткий мерам наивысшего уровня".

ИСТОЧНИК KP.RU

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