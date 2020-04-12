За время пребывания в Лондоне Ассанж стал отцом двоих детей

12 Апр 2020 2020-04-12T03:52:51+03:00

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Основатель известной громкими разоблачениями организации Wikileaks Джулиан Ассанж за время пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне стал отцом двух детей, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, еще пять лет назад в австралийца влюбилась посещавшая его в эквадорской дипмиссии женщина-юрист Стелла Морис, которая помогала ему в процессе по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты. Отношения адвоката и посольского узника зашли так далеко, что в 2017 году они даже были помолвлены, причем Стелла Морис к тому времени была уже беременна первым ребенком. Сына назвали Габриэлем.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU