За время пребывания в Лондоне Ассанж стал отцом двоих детей
Основатель известной громкими разоблачениями организации Wikileaks Джулиан Ассанж за время пребывания на территории посольства Эквадора в Лондоне стал отцом двух детей, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным собеседников издания, еще пять лет назад в австралийца влюбилась посещавшая его в эквадорской дипмиссии женщина-юрист Стелла Морис, которая помогала ему в процессе по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты. Отношения адвоката и посольского узника зашли так далеко, что в 2017 году они даже были помолвлены, причем Стелла Морис к тому времени была уже беременна первым ребенком. Сына назвали Габриэлем.
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ИСТОЧНИК KP.RU