2020-04-12T03:58:51+03:00
В мире

Самый большой Диснейленд в мире отправляет в неоплачиваемый отпуск 43 тысячи сотрудников

Disney World был вынужден пойти на такие меры из-за простоя, вызванного коронавирусом
Антон ФОКИН
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Disney World планирует в течение недели прекратить выплату зарплат своим сотрудникам, отправив их в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает "Ассошиэйтид пресс".

При этом за работниками парка сохранится право пользования медицинской и иными видами страховок до конца отпуска или в течение года, если Диснейленд будет закрыт более продолжительное время. Кроме того, около 200 работников будут выполнять свои обязанности, поддерживая функционирование инфраструктуры парка.

Условия предоставления неоплачиваемого отпуска стали результатом соглашения руководства парка с рядом профсоюзов, представляющих различные категории работников Диснейленда.

Disney World перестал принимать посетителей с середины марта из-за эпидемии коронавируса в США. Другие крупнейшие развлекательные центры страны, такие как Universal Orlando и SeaWorld Orlando также были вынуждены прекратить работу.

Disney World, расположенный в штате Флорида, является крупнейшим по площади парком развлечения в мире. В нем работают 77 тысяч человек, и данный Диснейленд является крупнейшим работодателем в США, если брать отдельный район территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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