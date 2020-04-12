Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии

12 Апр 2020 2020-04-12T04:46:30+03:00

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Знаменитая российская певица Татьяна Буланова, которая накануне была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, подтвердила, что попала в больницу, и рассказала, как она себя чувствует.

Ранее концертный директор заслуженной артистки России и двукратной обладательницы Национальной российской премии «Овация» отказался отвечать на вопросы журналистов о госпитализации исполнительницы. Однако сама Татана Буланова в смс-переписке сообщила телеканалу «360», что ей стало лучше. По словам певицы, она «уже хорошо» себя чувствует, но пока все еще остается в реанимации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что никогда ранее не жаловавшаяся на свое здоровье певица была срочно доставлена в одну из петербургских больниц из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что врачи подозревают у нее инсульт. Близкий друг звезды Артем Анчуков, полюбившийся телезрителям по сериалам «Рая знает все!» и «Мажор-3», рассказал, что Татана Буланова не только находится в сознании, но и выходила с ним на связь. Актер попросил россиян молиться о здоровье певицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU