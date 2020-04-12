Российские военные продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии
Российские военные специалисты, которые помогают итальянским медикам бороться с коронавирусом COVID-19, провели дезинфекцию в домах престарелых трех городов провинции Ломбардия.
Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что наши военные специалисты вместе с военнослужащими подразделения радиационной химической и биологической защиты вооруженных сил Италии продезинфицировали дома для пожилых людей в городах Косто-Вальпино, Соверена и Ловере.
Всего же с начала своей миссии российские эпидемиологи и дезинфекторы совместно с итальянскими коллегами провели полную обработку пансионатов, где живут итальянские пенсионеры, в 49 населенных пунктах Ломбардии. Это в общей сложности 53 здания, свыше 325 тысячи квадратных метров внутренних помещений и более 35 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.
«В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций», - отмечается в пресс-релизе министерства обороны России.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о работе наших специалистов в итальянском городе Громо, где они тоже обрабатывали пансионат для престарелых.
Начальник генштаба вооружённых сил Италии поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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