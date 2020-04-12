Российские военные продезинфицировали дома престарелых в трех городах Ломбардии

12 Апр 2020 2020-04-12T06:41:09+03:00

В Италии, по последним данным, зарегистрировано свыше 139 тысяч случаев заражения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В общей сложности специалисты России и Италии вместе провели очистку пансионатов в полусотне населенных пунктов страны

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Российские военные специалисты, которые помогают итальянским медикам бороться с коронавирусом COVID-19, провели дезинфекцию в домах престарелых трех городов провинции Ломбардия.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что наши военные специалисты вместе с военнослужащими подразделения радиационной химической и биологической защиты вооруженных сил Италии продезинфицировали дома для пожилых людей в городах Косто-Вальпино, Соверена и Ловере.

Всего же с начала своей миссии российские эпидемиологи и дезинфекторы совместно с итальянскими коллегами провели полную обработку пансионатов, где живут итальянские пенсионеры, в 49 населенных пунктах Ломбардии. Это в общей сложности 53 здания, свыше 325 тысячи квадратных метров внутренних помещений и более 35 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

«В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций», - отмечается в пресс-релизе министерства обороны России.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о работе наших специалистов в итальянском городе Громо, где они тоже обрабатывали пансионат для престарелых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772363" frameborder="0"></iframe> Начальник генштаба вооружённых сил Италии поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU