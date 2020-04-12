Российские звезды в благодарность борющимся с коронавирусом врачам записали песню «Люди в белых халатах»

12 Апр 2020 2020-04-12T07:57:08+03:00

«Помогаем врачам – остаёмся дома»: российские звёзды записали совместную песню в поддержку врачей всего мира Фото: Кадр видео

Группа «Несчастный случай» и другие музыканты своим совместным роликом призывают людей оставаться дома, чтобы помочь медикам [видео]

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Российские звезды – известные музыканты, певцы, актеры и композиторы – вместе записали песню «Люди в белых халатах». Композиция посвящена медикам всего мира, которые борются с коронавирусом COVID-19 в разных странах, в том числе и в России.

Этот коллективный ролик, опубликованный на YouTube-канале группы «Несчастный случай», стал музыкальной благодарностью врачам, спасающим миллионы человеческих жизней в этот сложный для всей планеты период. Авторы видео призывают людей соблюдать режим самоизоляции.

«Помогаем врачам — остаемся дома», - говорится в описании к ролику под названием «Несчастный случай» и товарищи».

Напомним, песня «Люди в белых халатах» была написана в 1967 году. Автор музыки – знаменитый советский композитор Эдуард Савельевич Колмановский, а слова принадлежат перу одного из самых популярных в СССР поэтов-песенников – Льва Ивановича Ошанина.

Ранее сайт kp.ru писал о флешмобе медиков под девизом «Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня».

Несчастный случай и товарищи - "Люди в белых халатах". Помогаем врачам остаёмся дома : российские звёзды записали совместную песню в поддержку врачей всего мира

В записи приняли участие:

Камиль Ларин

Найк Борзов

Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»)

Максим Кучеренко (группа «Ундервуд»)

Ромарио

Нонна Гришаева

Константин Хабенский

Татьяна Лазарева

Михаил Козырев

Анатолий Белый

Максим Леонидов

Андрей Макаревич

Кристина Бабушкина

Максим Виторган

Нино Нинидзе

Алена Бабенко

Евгений Маргулис

Леонид Барац

Александр Красовицкий ( Animal ДжаZ, Zero People )

Максим Покровский

Валерий Сюткин

Команда «Несчастный случай»:

Алексей Кортнев

Павел Мордюков

Сергей Чекрыжов

Дмитрий Чувелёв

Роман Мамаев

Павел Тимофеев

ИСТОЧНИК KP.RU