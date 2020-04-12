2020-04-12T12:43:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифровые пропуска для детей в Москве в период самоизоляции: нужно ли оформлять

Цифровые пропуска для детей в Москве детям до 14 лет не нужны
Юлия КЕКОВА
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Детям пропуска не нужныДетям пропуска не нужныФото: Мария ЛЕНЦ
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В Москве приняты новые меры - введение пропусков для граждан на передвижение по столице. Их начнут оформлять с 13 апреля.

Нужно ли оформлять цифровые пропуска для детей до 14 лет в период самоизоляции? Нет.

- Установить, что требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет, - говорится в Указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Соответственно, всем, кто старше 14 лет нужно оформить цифровые пропуска при выходе на улицу, с указанием цели - например, поход в аптеку.

Напомним, предъявлять их нужно будет в случае необходимости. В случае неверного кода пропуска или махинаций с ним человек может быть привлечен к ответственности согласно уголовному законодательству Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.

Получить консультацию по вопросам получения цифрового пропуска можно позвонив по номеру телефона Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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