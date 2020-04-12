12 Апр 2020 2020-04-12T16:24:59+03:00

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В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина. В Москве, Московской области и ряде других регионов введен пропускной режим. Чтобы передвигаться по улице, нужно иметь уважительную причину, и подтверждение этому. Доказательством станет индивидуальный QR-код, который можно получить после того, как зарегистрируешь выход на улицу в специальном приложении. Такое запустили в Минкомсвязи. В приложении нужно будет указать причину выхода.

ИСТОЧНИК KP.RU