2020-04-12T17:16:32+03:00
Общество

В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу

Пресс-секретарь президента призвал регионы, где нет большого числа заболевших, не принимать жестких мер в связи с пандемией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле считают, что в регионах с благополучной обстановкой по коронавирусу нет необходимости замораживать экономику. Действовать нужно, исходя из того, какая эпидемическая ситуация складывается в том или ином субъекте РФ.

Напомним, в Москве и Московской области ввели пропускной режим, здесь закрылась большая часть предприятий, заморожены стройки. Причиной стало резкое увеличение числа новых пациентов с коронавиурсом. Из 15 770 случаев заражения 10158 - в Москве, еще 1360 - в Московской области.

- Есть регионы, которые в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации, и в этих условиях совершенно нет необходимости "морозить" всю экономику,- сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он призвал уделять должное внимание безопасности на производстве - минимальная дистанция между людьми должна быть не меньше метра. Кроме компании, где продолжат работу, должны регулярно проводить дезинфекцию помещений, а люди в офисе или на предприятии обязаны носить маски.

- Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны так же не допустить обвала экономики,- добавил Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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