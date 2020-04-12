В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве

12 Апр 2020 2020-04-12T17:29:30+03:00

По данным на 12 апреля в России заражены 15 770 человек, из них 10158 - в Москве

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В ВОЗ считают, что резкое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в Москве обусловлено недостаточным поминанием жителей столицы необходимости режима изоляции. Следствием этого стало нарушение правил. До введения штрафов, москвичи продолжали выходить на улицу даже по необязательным делам, они контактировали друг с другом, распространяя болезнь. Итог - в москве больше 10 тысяч зараженных. Новые случаи инфицирования показывают - большинство пациентов моложе 45 лет.

- Это результат всего, что происходило последние 10 дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», - сказала в эфире телеканала "Россия 2" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

ИСТОЧНИК KP.RU