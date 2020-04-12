2020-04-12T18:04:31+03:00
Общество

В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО

В журнале National Interest описали тип вооружения и почему оно может быть опасно
Юлия САЛЬНИКОВА
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Комплексы "Искандер" Фото: Юрий СМИТЮК, ТАССКомплексы "Искандер" Фото: Юрий СМИТЮК, ТАСС
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В американском издании National Interest российские комплексы "Искандер" назвали оружием, которого "боится НАТО". Из-за этого этот тип вооружения "представляет серьезную опасность", считает автор материала. Он напомнил, что ракета SS-26 имеет дальность действия от 400 до 500 километров, а как стандартная грузоподъемность от 480 до 700 килограммов.

- Ракета может поражать цели с вероятностью круговой ошибки от 2 до 5 метров,- сказано в материале.

Но опасность для НАТО, по мнению американских экспертов, "Искандеры" представляют не только из-за скорости и мощности. Дело в их расположении - комплексы находятся в самом западном регионе нашей страны, в Калининградской области.

- Из Калининграда Искандер может поразить цели в Польше, частях восточной Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и значительной части Балтийского моря,- сказано в материале.

В начале 2020 года стало известно, что комплексы "Искандер" получат новые типы ракет. Кроме того, разработчики хотят сделать работу систем "всепогодной", а еще наделить комплексы способностью преодолевать ПВО противника.

Новые ракетные комплексы "Искандер-М" выполнили первый учебно-боевой пуск под Астраханью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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