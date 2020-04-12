В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
В американском издании National Interest российские комплексы "Искандер" назвали оружием, которого "боится НАТО". Из-за этого этот тип вооружения "представляет серьезную опасность", считает автор материала. Он напомнил, что ракета SS-26 имеет дальность действия от 400 до 500 километров, а как стандартная грузоподъемность от 480 до 700 килограммов.
- Ракета может поражать цели с вероятностью круговой ошибки от 2 до 5 метров,- сказано в материале.
Но опасность для НАТО, по мнению американских экспертов, "Искандеры" представляют не только из-за скорости и мощности. Дело в их расположении - комплексы находятся в самом западном регионе нашей страны, в Калининградской области.
- Из Калининграда Искандер может поразить цели в Польше, частях восточной Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и значительной части Балтийского моря,- сказано в материале.
В начале 2020 года стало известно, что комплексы "Искандер" получат новые типы ракет. Кроме того, разработчики хотят сделать работу систем "всепогодной", а еще наделить комплексы способностью преодолевать ПВО противника.
Новые ракетные комплексы "Искандер-М" выполнили первый учебно-боевой пуск под Астраханью.
ИСТОЧНИК KP.RU