2020-04-12T19:01:35+03:00
Общество

РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса

Сократился спрос на билеты
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
На транзитных поездах введут дополнительные остановкиНа транзитных поездах введут дополнительные остановкиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В РЖД объявили о сокращении 32 поездов дальнего следования в связи с падением покупательского спроса на фоне пандемии коронавиурса.

Для такого же количества поездов сокращена будет с 15 апреля периодичность.

- Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест,- сказано в сообщении компании.

Для того, чтобы малые населенные пункты не оказались отрезаны от железнодорожного сообщения, вводят дополнительные остановки для транзитных поездов. По данным компании покупательский спрос сократился на 50 процентов пос равнению с показателями того же периода 2019 года.

Ранее в поездах ввели особую систему рассадки пассажиров, чтобы дистанция между ними была не меньше метра. Места рядом можно будет купить только тем, кто путешествует семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Италии впервые за три недели замедлился прирост новых больных с коронавирусом
В Минэнерго предложили на полгода запретить импорт дешевого бензина
Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса
В МИД России назвали "подлым приемом" поздравление Госдепа США с днем космонавтики без упоминания о Гагарине
Спецрейс для эвакуации россиян из Нью-Йорка запланирован на 14 апреля
В США рассказали о российском комплексе, которого боится НАТО
Путин утвердил новый состав Общественной палаты
Порядок оказания медпомощи беременным в Москве пришлось изменить из-за коронавируса
В ВОЗ объяснили рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве
В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти
В Кремле призвали не "морозить экономику" в регионах с благоприятной обстановкой по коронавирусу
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистку вывели из комы, но она остается в реанимации
Президент Чехии Милош Земан - о сносе памятника Коневу: "Это смешной и глупый поступок"