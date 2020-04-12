РЖД отменяет 32 поезда из-за ситуации с пандемией коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T19:01:35+03:00

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В РЖД объявили о сокращении 32 поездов дальнего следования в связи с падением покупательского спроса на фоне пандемии коронавиурса.

Для такого же количества поездов сокращена будет с 15 апреля периодичность.

- Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест,- сказано в сообщении компании.

Для того, чтобы малые населенные пункты не оказались отрезаны от железнодорожного сообщения, вводят дополнительные остановки для транзитных поездов. По данным компании покупательский спрос сократился на 50 процентов пос равнению с показателями того же периода 2019 года.

Ранее в поездах ввели особую систему рассадки пассажиров, чтобы дистанция между ними была не меньше метра. Места рядом можно будет купить только тем, кто путешествует семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU