2020-04-12T19:24:26+03:00
Общество

В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока

14 апреля должны вывезти граждан России из Нью-Йорка
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 14 апреля начнутся вывозные рейсы для эвакуации россиян, оказавшихся за границей в период отмены авиасообщений между странами. Во вторник самолет из Москвы вылетит за гражданами РФ, находящимися в Нью-Йорке.

В течение двух дней, до 16 апреля, россиян будут вывозить из Амстердама, Бангкока и Стамбула, сообщили в Минкомсвязи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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