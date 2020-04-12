В Минкомсвязи назвали даты вывозных рейсов для эвакуации россиян из Амстердама и Бангкока
14 апреля должны вывезти граждан России из Нью-Йорка
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С 14 апреля начнутся вывозные рейсы для эвакуации россиян, оказавшихся за границей в период отмены авиасообщений между странами. Во вторник самолет из Москвы вылетит за гражданами РФ, находящимися в Нью-Йорке.
В течение двух дней, до 16 апреля, россиян будут вывозить из Амстердама, Бангкока и Стамбула, сообщили в Минкомсвязи.
ИСТОЧНИК KP.RU