Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян

12 Апр 2020 2020-04-12T20:26:58+03:00

В Институте исследований ВЭБ.РФ дали прогноз на прель-июнь 2020 года

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Аналитики из института исследований ВЭБ рассказали о возможном развитии экономической ситуации в России на ближайшие три месяца, до июня 2020 года.

На экономику оказывают влияние два фактора: пандемия коронавируса, из-за которой введен режим изоляции и закрылись часть предприятий, а также мировые цены на нефть, которые упали после распада сделки ОПЕК.

- Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% - приводит данные исследователей РБК,- а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%.

Падение показателей будет недолгим, считают эксперты. После резкого снижения ожидается "быстрое V-образное восстановление".

Ранее глава Минэнергетики Александр Новак предложил ввести новые антикризисные меры, например, ввести запрет на импорт дешевой нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU