Эксперты ВЭБ расказали, как коронавирус повлияет на доходы россиян
Аналитики из института исследований ВЭБ рассказали о возможном развитии экономической ситуации в России на ближайшие три месяца, до июня 2020 года.
На экономику оказывают влияние два фактора: пандемия коронавируса, из-за которой введен режим изоляции и закрылись часть предприятий, а также мировые цены на нефть, которые упали после распада сделки ОПЕК.
- Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% - приводит данные исследователей РБК,- а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%.
Падение показателей будет недолгим, считают эксперты. После резкого снижения ожидается "быстрое V-образное восстановление".
Ранее глава Минэнергетики Александр Новак предложил ввести новые антикризисные меры, например, ввести запрет на импорт дешевой нефти.
ИСТОЧНИК KP.RU