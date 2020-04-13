Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 достигло 15806

13 Апр 2020 2020-04-12T23:20:01+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля 2020 года достигло 15802, увеличившись за минувшие сутки на 2190. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

Лидерами роста числа заболеваний остаются Москва (10158, +1306), Московская область (1360, +278) и Санкт-Петербург (557, +69). Кроме того, значительное увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировано в Нижегородской (194, +42) и Мурманской (128, +61) областях, в Краснодарском крае (169, +31).

Число выздоровевших пациентов с COVID-19 выросло на 239, всего с начала эпидемии от коронавируса благополучно излечились 1293 россиянина. Скончались от коронавируса 132 человека. К настоящему моменту проведено более 1,2 млн тестов.

С 29 июня в институте "Вектор" начнутся испытания противокоронавирусной вакцины. Для них уже отобраны 60 добровольцев, включая разработчиков выкцины, которых привьют первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU