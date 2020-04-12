12 Апр 2020 2020-04-12T20:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Перекрыты по нескольку полос движения на всех въездах в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом усилили меры по борьбе с эпидемией. В столице введен пропускной режим. Это значит, что автомобилистам и пешеходам, которые покинули дом, необходимо будет объяснить в случае остановки полицейским или сотрудникам Росгвардии, цель похода или поездки. В России появилось приложение для получения электронного пропуска. Для регистрации понадобится внести паспортные данные, а в анкете указать уважительную причину выхода из дома, при этом программа включает счетчик нахождения на улице.

- В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса на всех въездах в Москву перекрыты несколько полос движения, автомобилистов пускают по двум-трем полосам, - сказал собеседник агентства.

Полицейские могут останавливать водителей для проверки. С 15 апреля в Москву пустят только при наличии цифрового пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU