13 Апр 2020 2020-04-12T20:41:29+03:00

«Комсомолка» собрала последние данные о числе заболевших коронавирусом в Москве на 13 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Москве на 13 апреля 2020 выросло до 10158 человек. Это данные столичного оперштаба по противодействию инфекции, которые опубликованы на официальном сайте мэрии. Цифра отражает число больных с подтвержденным анализом на COVID-2019. За последние сутки число заболевших пополнили 1306 новых случаев (это больше половины, чем в целом по России - всего в стране за сегодня 2186 инфицированных).

Как передает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в Москве, 45% среди новых заболевших в столице - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, еще 15,5% старше 65 лет и 3,5% - дети.

Такая статистика привела к тому, что в столице решили ужесточить карантинные меры. И с этой среды даже введут пропускной режим. Передвигаться на любом виде транспорта (от самоката и машина до трамвая и метро) можно будет только со специальным электронным документом. Оформить его можно уже с понедельника на официальном портале столичного правительства mos.ru.

ВАЖНО

Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете.

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ИСТОЧНИК KP.RU