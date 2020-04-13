Число заболевших коронавирусом в Московской области на 13 апреля 2020 года составило 1360 человек

13 Апр 2020 2020-04-12T21:26:12+03:00

«КП» собрала последние данные о числе заболевших коронавирусом в Московской области на 13 апреля 2020 года

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Оперштаб по противодействию коронавирусу в Московской области сообщает, что на утро 13 апреля 2020 года в регионе число зараженных составило 1360 человек. В этот список занесены только те, у кого по результатам трех контрольных анализов подтвердился COVID-19.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 278 новых случая. Это на 126 человек больше, чем за предыдущие сутки. На этой неделе ежедневное число зараженных в регионе резко увеличилось.

Среди них (за 13 апреля) 125 заболевших от 18 до 45 лет, еще 88 - от 46 до 64 лет, 56 инфицированных - самого старшего возраста (до 93 лет) и еще 9 детей.

Есть в этой статистике и графа «умершие». За этих сутки их в Московской области 18. Выздоровели и выписались 75.

По количеству инфицированных на территории области лидируют Люберцы, Химки, Красногорск. Много больных в Ленинском округе и Одинцове.

Напомним, в Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер, в том числе к пропускному режиму, который, как и в Москве, будет касаться граждан, передвигающихся на личном и общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU