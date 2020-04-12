2020-04-12T21:36:52+03:00
Общество

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве

Приложение разработано Минкомсвязи России и уже доступно для скачивания
Юлия САЛЬНИКОВА
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Приложение для получения электронных пропусков "Госуслуги Стопкоронавирус" не будут использовать в Москве. Это федеральное приложение, объяснили в московском оперштабе. Что касается столицы, то здесь в условиях ввведенного пропускного режима, будут задействованы другие механизмы получения индивидуальных кодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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