Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве
Приложение разработано Минкомсвязи России и уже доступно для скачивания
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Приложение для получения электронных пропусков "Госуслуги Стопкоронавирус" не будут использовать в Москве. Это федеральное приложение, объяснили в московском оперштабе. Что касается столицы, то здесь в условиях ввведенного пропускного режима, будут задействованы другие механизмы получения индивидуальных кодов.
ИСТОЧНИК KP.RU