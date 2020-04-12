Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» для цифровых пропусков не будут применять в Москве

12 Апр 2020 2020-04-12T21:36:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Приложение для получения электронных пропусков "Госуслуги Стопкоронавирус" не будут использовать в Москве. Это федеральное приложение, объяснили в московском оперштабе. Что касается столицы, то здесь в условиях ввведенного пропускного режима, будут задействованы другие механизмы получения индивидуальных кодов.

ИСТОЧНИК KP.RU