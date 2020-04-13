2020-04-12T22:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 13 апреля 2020 года составило 130 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 13 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: REUTERS
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 13 апреля 2020 года составило 130 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф в 82 регионах нашей страны зафиксировано 15770 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2186 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровел и выписался из больниц 1291 пациент.

Как писал сайт kp.ru, ранее академик РАН инфекционист Виктор Малеев сказал, что при самом оптимистичном сценарии развития событий вспышка коронавируса в стране может закончиться в уже в июне, если россияне будут строго соблюдать режим самоизоляции и серьезно отнесутся к предупреждениям специалистов. Малеев отметил, что говорить о полной победе над коронавиусом можно будет только после создания вакцины, и когда медики сделают прививки населению, однако остается риск повторной волны заболеваемости.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в этот период ввели специальные цифровые пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Число умерших из-за коронавируса в России на 13 апреля 2020 года составило 130 человек
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