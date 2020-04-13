13 Апр 2020 2020-04-12T22:35:12+03:00

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 13 апреля 2020 года возросло до 72 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 10158 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1306 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 687 пациентов.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 45% новых инфицированных – это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% – от 46 до 65 лет, 15,5% старше 65 лет (из них почти пять процентов – пожилые пациенты старше 80 лет), 3,5% заболевших – дети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU