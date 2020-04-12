2020-04-12T23:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Чем можно обрабатывать руки от коронавируса: стало известно, что лучше – мыло или антисептик

В вопросе, чем можно обрабатывать руки от коронавируса, разбирался научный журналист Роберт Рой Бритт
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Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рукВрачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рукФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чем можно обрабатывать руки от коронавируса – таким вопросом задался научный журналист Роберт Рой Бритт, и решил разобраться, что же все-таки лучше убивает инфекцию COVID-19, мыло или антисептик. Сайт kp.ru выбрал самые главные аргументы, которые подтверждают и медицинские консультанты «КП».

«Кто-то спросил меня на днях, что лучше убивает коронавирус, мыло или дезинфицирующее средство для рук. Это вообще-то неправильный вопрос. Поэтому, описывая разницу, я понял, что простое объяснение может быть полезно для всех», - пишет популяризатор науки.

Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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