Чем можно обрабатывать руки от коронавируса: стало известно, что лучше – мыло или антисептик
Чем можно обрабатывать руки от коронавируса – таким вопросом задался научный журналист Роберт Рой Бритт, и решил разобраться, что же все-таки лучше убивает инфекцию COVID-19, мыло или антисептик. Сайт kp.ru выбрал самые главные аргументы, которые подтверждают и медицинские консультанты «КП».
«Кто-то спросил меня на днях, что лучше убивает коронавирус, мыло или дезинфицирующее средство для рук. Это вообще-то неправильный вопрос. Поэтому, описывая разницу, я понял, что простое объяснение может быть полезно для всех», - пишет популяризатор науки.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
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ИСТОЧНИК KP.RU
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