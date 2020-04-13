2020-04-13T02:39:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиян вывезут из Израиля на Родину 20 апреля

Рейс из Тель-Авива в Москву выполнит самолет «Аэрофлота»
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В Израиле заразились коронавирусом более 11 тысяч человекВ Израиле заразились коронавирусом более 11 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецрейс для эвакуации россиян из Израиля на фоне вспышки коронавируса во всем мире COVID-19 запланирован на 20 апреля, самолет «Аэрофлота» с нашими соотечественниками на борту вылетит в Москву из Тель-Авива в 14:35 по местному времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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