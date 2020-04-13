Россиян вывезут из Израиля на Родину 20 апреля
Спецрейс для эвакуации россиян из Израиля на фоне вспышки коронавируса во всем мире COVID-19 запланирован на 20 апреля, самолет «Аэрофлота» с нашими соотечественниками на борту вылетит в Москву из Тель-Авива в 14:35 по местному времени.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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