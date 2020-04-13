Россиян вывезут из Израиля на Родину 20 апреля

13 Апр 2020 2020-04-13T02:39:19+03:00

В Израиле заразились коронавирусом более 11 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Спецрейс для эвакуации россиян из Израиля на фоне вспышки коронавируса во всем мире COVID-19 запланирован на 20 апреля, самолет «Аэрофлота» с нашими соотечественниками на борту вылетит в Москву из Тель-Авива в 14:35 по местному времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля Россия восстановила авиасообщение для вывоза россиян из-за границы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU