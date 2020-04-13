«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина

13 Апр 2020 2020-04-13T03:58:34+03:00

Глава Минэнерго уточнил, что эту меру предлагается ввести на шесть месяцев

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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что его ведомство предложило на полгода ввести запрет на ввоз дешёвого бензина в нашу страну. Причем это, по его словам, вынужденная антикризисная и «не совсем рыночная», но необходимая мера.

Такой шаг позволит поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, чтобы российские компании не только смогли «удержаться на плаву» в нынешних непростых условиях, но и сохранить рабочие места, избежать массовых сокращений.

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев», - сказал Новак в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Глава Минэнерго отметил, что к такой мере прибегают в настоящее время многие страны, и привел в пример Казахстан, который ранее ввел запрет на ввоз нефтепродуктов на свою территорию.

Он также напомнил, что за прошлый год цены на бензин в стране в среднем выросли приблизительно на два процента, а на дизельное топливо остались примерно на том же уровне.

«Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне», - подчеркнул Александр Новак.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что достигнутое нефтедобывающими странами соглашение по сокращению добычи «черного золота» позитивно повлияет на рынок, сбалансирует цены на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU