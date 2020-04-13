2020-04-13T07:13:47+03:00
Общество

«Хвосты останутся»: вирусолог рассказал о жизни россиян после самоизоляции

Специалист заявил, что снятие противоэпидемического режима не может быть «резким и полным»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Хвосты останутся»: вирусолог рассказал о жизни россиян после самоизоляции«Хвосты останутся»: вирусолог рассказал о жизни россиян после самоизоляцииФото: Александр БУЛАХ
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не может быть «резкого и полного» перехода к обычной жизни. Так считает доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Какие-то хвосты останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», - рассказал специалист в интервью НСН.

Альштейн также объяснил выбор даты 30 апреля для введения нерабочих дней. Дело в том, что правительство учитывало инкубационный период коронавируса, который длится 14 дней, за это время пройдёт два его цикла.

«Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», - заключил вирусолог.

Напомним, до 30 апреля действует режим самоизоляции, а накануне в столице для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции ввели специальные цифровые пропуска, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным при поездках по Москве и Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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